Italia-Turchia: presidente Parlamento Sentop, cooperazione bilaterale utile per i temi globali (2)

- "Ancora una volta, - aggiunge - fa piacere il sincero sostegno dell'Italia al processo di adesione della Turchia all'Ue e allo sviluppo delle relazioni Turchia-Ue. Tuttavia, la Turchia si aspetta che l'Italia adotti una posizione più attiva su questo tema e continui il suo sostegno anche nel prossimo periodo. L'attuale partenariato strategico fornisce una base importante per lo sviluppo di una cooperazione multiforme su questioni bilaterali, regionali e globali. Inoltre, esistono forti relazioni economiche tra questi due paesi dall'alto potenziale". Il presidente osserva infine che "l'Italia è un importante partner della Turchia nel campo dell'economia e del commercio. L'anno scorso l'Italia è diventata il Paese con il maggior investimento diretto nel nostro Paese, con un investimento di 977 milioni di dollari. In questo contesto, è prevedibile che il commercio bilaterale nei primi sette mesi del 2021 supererà il livello pre-pandemia". "Oltre a tutto ciò, - conclude Sentop - lo sviluppo sociale e culturale dei rapporti tra questi due popoli profondamente inseriti nel contesto Mediterraneo, porterà ben oltre le relazioni Turchia-Italia. Mi auguro che i contatti ad alto livello che ho avuto durante la mia visita in Italia rafforzino ulteriormente le strette relazioni già esistenti tra i due Paesi del G20". (Res)