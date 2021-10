Amministrative: Patuanelli, gli elettori non si spostano a comando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Enrico Letta diceva che l'alleanza con il Movimento 5 Stelle di Conte è imprescindibile, Virginia Raggi ripeteva a Roberto Gualtieri che su Roma sarà neutrale. "Sono aspetti profondamente diversi - commenta in una intervista a "la Repubblica" il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli -. Con il Pd è nato un percorso, con il Conte due, che è imprescindibile, come ha detto Letta. Soprattutto lo è sui temi. Per noi il rapporto con il centrosinistra significa sfidare il Pd su alcune questioni, come quella ambientale. Deve essere un rapporto chiaro e paritario". "Il tema vero - continua - è che gli elettori non sono mandrie di buoi che si spostano a comando". Tuttavia in ogni elezione a due turni al secondo si dice da che parte si sta. "Se avessi la residenza a Roma non avrei dubbi su come esprimere il mio voto. Lo ha detto molto bene il presidente Conte. È una certezza che con questa destra non possiamo dialogare e non dialogheremo e che gli elettori hanno il diritto e anche il dovere di andare a esprimere la loro Salvini e Meloni non sono fascisti ma hanno problemi a staccarsi da quel bacino di voti preferenza. Basta fare la somma delle due cose per capire qual è la nostra posizione". Quindi sostegno a Roberto Gualtieri. "Con Roberto abbiamo lavorato bene nella fase più difficile della storia repubblicana. I dati macroeconomici di oggi sono figli delle politiche economiche che abbiamo costruito con lui a tutela delle imprese italiane. A Roma voterei Gualtieri così come a Trieste voterò Francesco Russo", ha concluso Patuanelli. (Res)