Governo: Letta, il premier sciolga Forza Nuova

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, non capisce "perché Salvini e Meloni non riescano a condannare e basta" la violenza fascista "senza fare distinguo o dire 'ma anche'"."Mi ha colpito molto - dice il segretario in una intervista a "La Stampa" - il dibattito che è seguito ai fatti di sabato scorso, pieno di nodi non sciolti: il fatto che ancora oggi ci sia chi dice no alla violenza squadrista mano anche a qualcos'altro, come se serva sempre aggiungere un altro concetto, per compensare. Vuol dire che un certo schema non è superato e questo mi suscita angoscia e tristezza". Per Giorgia Meloni non si può nemmeno parlare di matrice fascista. "Una frase infelice, un gravissimo errore, che riporta indietro le lancette dell'orologio, anche rispetto a un percorso che stava cercando di fare. La matrice è chiarissima, questo è squadrismo fascista e il fatto di non riuscire a condannarlo e punto, senza tentennamenti, mi fa pensare. E aggiungo che questo non c'entra nulla con il Green Pass o con il malessere sociale, proprio nulla". Vale per Meloni, ma anche per Salvini: "Vuol dire che esiste un legame con una parte di elettorato che non considera il fascismo come il male assoluto. Non riesco a vederla in modo diverso. Ma per Meloni posso capire, c'è un legame diretto, c'è la fiamma nel loro simbolo, per la Lega no: ai tempi di Bossi tutto si poteva dire tranne che avessero connivenze di questo tipo. Mi chiedo francamente a cosa serva a Salvini questo tipo di atteggiamento". (segue) (Res)