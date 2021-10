Governo: Letta, il premier sciolga Forza Nuova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Letta "è evidente che, dopo il gesto criminoso compiuto dai capi di Forza Nuova, quell'organizzazione è fuorilegge: quello che è successo è inequivocabile e deve portare allo scioglimento. Lanciamo un appello a tutti i partiti, non abbiamo intenzione di trasformare questo atto parlamentare in un atto di parte, non lo facciano nemmeno gli altri. Non vogliamo essere solo noi i guardiani della Costituzione. Ma, se ci costringeranno, lo saremo". In realtà, come spiegato anche dal costituzionalista Clementi, il governo può procedere subito allo scioglimento con un decreto. "Sì, è quella la strada da seguire e chiediamo al presidente Draghi di farlo. Ma noi abbiamo presentato questa mozione perché penso sia importante per il governo avere un ampio sostegno parlamentare rispetto a questa decisione. Deve esserci e sarebbe incomprensibile se non ci fosse". Il premier Mario Draghi è andato personalmente nella sede della Cgil a portare la solidarietà del governo: "Credo sia una risposta a chi lo accusa di scarsa empatia o freddezza, sono contento anche per il modo con cui lo ha fatto, penso sia quello che dovrebbero fare tutti coloro che hanno un ruolo istituzionale", ha concluso Letta. (Res)