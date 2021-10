Cile: Pandora Papers, attesa per questa settimana citazione del presidente Pinera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dell'inizio di un'inchiesta d'ufficio da parte della magistratura nei confronti di Pinera era arrivata venerdì scorso, dopo che erano stati riscontrati nuovi elementi su un presunto conflitto di interessi nella vendita delle azioni della compagnia mineraria Dominga nel 2010. Il procuratore della Repubblica, Jorge Abbott, aveva istruito in precedenza l'Unità anticorruzione affinché venissero esaminati a fondo i nuovi documenti. La decisione di aprire una nuova inchiesta si basa quindi sul fatto che, sebbene la vendita delle azioni di Dominga fosse stata già indagata, la magistratura non aveva avuto accesso al documento originale scritto in inglese e firmato nelle Isole Vergini britanniche. Agli atti del processo risulta infatti una copia tradotta in spagnolo del pre-accordo commerciale. "Potremmo dire che in effetti si tratta di una nuova prova", ha affermato a riguardo il direttore dell'Unità anticorruzione, Marta Herrera. (segue) (Abu)