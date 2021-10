Giappone: Covid, solo 49 contagi a Tokyo, il dato più basso da 16 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie giapponesi hanno segnalato soltanto 46 nuovi casi di coronavirus a Tokyo nelle ultime 24 ore. Il dato è il più basso registrato nell'area metropolitana della capitale giapponese da 16 mesi a questa parte, ed è in netto contrasto col picco di 5.773 casi registrato il 13 agosto dopo la chiusura dei Giochi olimpici. Tokyo non registrava meno di 50 casi giornalieri di Covid-19 dal 25 giugno dello scorso anno. La media settimanale mobile dei contagi nella capitale è calata a 109,3 casi giornalieri, in calo del 44,4 per cento rispetto alla settimana precedente. (segue) (Git)