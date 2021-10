Imprese: Toyota, carenze semiconduttori fanno crollare vendite in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di nuove autovetture a marchio Toyota in Cina sono crollate nel mese di settembre, per effetto della carenza globale di semiconduttori che affligge l'industria dell'automotive. Il primo costruttore di automobili del Giappone ha venduto 115mila auto in Cina nel mese di settembre, in calo del 35,9 per cento annuo e dell'11,9 per cento rispetto al mese di agosto. Secondo gli economisti la carenza di semiconduttori causata dalle recenti ondate di Covid-19 nel Sud-est asiatico continueranno ad affliggere i costruttori di auto giapponesi nei prossimi mesi. (Git)