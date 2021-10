© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri parteciperà a un’iniziativa con il segretario del Partito democratico Enrico Letta e la candidata presidente del centrosinistra per il Municipio I, Lorenza Bonaccorsi. L’iniziativa si terrà in Piazza Testaccio. (ore 18:30).- Il candidato sindaco del centrosinistra a Roma Roberto Gualtieri parteciperà a un’iniziativa con Giorgio La Malfa e i candidati della Lista Civica Gualtieri Sindaco Nora Iossia e Andrea Francesi. L’iniziativa si terrà alla Bottega popolare, Via San Nicola De’ Cesarini 5. Largo Argentina. (ore 20)- Il candidato sindaco del centrosinistra a Roma Roberto Gualtieri parteciperà a un incontro con Alfonso Pecoraro Scanio e la lista civica Roma Ecologista presentata a sostegno della candidatura di Virginia Raggi. L’incontro si terrà a Palazzo Brancaccio, Viale del Monte Oppio 7. (ore 20:30) (segue) (Rer)