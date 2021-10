Usa-Messico: Biden risponde a Lopez Obrador, pronti a collaborare su cause migrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno sforzo che segue quello già sostenuto dagli Usa nell'ultimo anno, ha detto il presidente parlando di oltre 600 milioni di dollari in assistenza internazionale a El Salvador, Guatemala e Honduras. Biden ha quindi ricordato che dall'inizio del mandato ha reindirizzato i fondi pensati per "il non necessario muro alla frontiera", verso lo sviluppo di sistemi intelligenti come "la tecnologia e la modernizzazione dei punti di passaggio terrestri". (segue) (Nys)