Afghanistan: fuggito dal Paese l'interprete che "salvò" Biden nel 2017

- E' riuscito a scappare dall'Afghanistan Aman Khalili, un interprete che nel 2008 ha contribuito a salvare la vita all'allora senatore statunitense, Joe Biden. Lo scrive la stampa Usa, ricordando che all'epoca dei fatti l'elicottero su cui viaggiava l'attuale presidente Usa fu costretto a un atterraggio d'emergenza. Khalili faceva parte della squadra di soccorso inviata ad aiutare Biden, allora senatore democratico del Delaware, e i colleghi senatori John Kerry e Chuck Hagel. I due elicotteri che li trasportavano erano stati costretti da una violenta tempesta di neve ad atterrare in una valle afgana, vulnerabile a possibili attacchi dei talebani. Khalili e la sua famiglia hanno lasciato l'Afghanistan la scorsa settimana, attraversando il confine con il Pakistan, come parte di un lento esodo di afgani che non si rassegnano all’idea di vivere sotto il dominio dei talebani. Veterani statunitensi hanno lavorato con ex militari afgani e alleati pachistani per portare a termine un'operazione clandestina volta a far passare Khalili e la sua famiglia in Pakistan. "Aman ha aiutato a mantenere me e altri americani al sicuro mentre stavamo combattendo in Afghanistan, e volevamo restituire il favore", ha detto Brian Genthe, un veterano che ha lavorato con Khalili in Afghanistan.(Nys)