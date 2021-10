Cile: Pandora Papers, attesa per questa settimana citazione del presidente Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura del Cile ha annunciato per questa settimana l'invio delle prime citazioni nell'ambito dell'inchiesta avviata d'ufficio contro il presidente Sebastian Pinera sulla base dei nuovi elementi emersi su un presunto conflitto di interessi nella vendita delle azioni della compagnia mineraria Dominga nel 2010. A condurre l'inchiesta ordinata dalla procura della Repubblica a partire dalle rivelazioni dell'investigazione giornalistica dei "Panora Papers" è la pm Claudia Perivancich, che ha fissato per questa settimana le prime citazioni tra le quali dovrebbe figurare quella dello stesso presidente Pinera. In dichiarazioni rilasciate alla stampa Perivanchich ha affermato che "in base all'analisi delle informazioni effettuata dalla Procura sono emersi nuovo elementi che non sono stati oggetto del processo in cui è stata decretata l'assoluzione del presidente". (segue) (Abu)