Bolivia: giornata di sciopero nazionale si svolge senza gravi incidenti (4)

- La principale critica alla legge riguarda la presunta incostituzionalità delle facoltà assegnate all'Unità di investigazione finanziaria (Uif), organo delegato alla lotta contro il riciclaggio. Secondo quanto segna l'opposizione l'articolo 9 della legge attribuisce all'Uif la possibilità di svolgere attività di intelligence per l'accertamento di operazioni sospette, così come identificare modelli, tendenze, minacce e vulnerabilità del sistema finanziario. Si tratta di facoltà che sono interpretate come "superpoteri" al di fuori della Costituzione in quanto si attiverebbero in base a semplici sospetti o denunce. Al centro delle critiche anche l'articolo 11, che stabilisce che "il segreto professionale o il diritto alla riservatezza non possono essere invocati di fronte ad una richiesta della Uif" che a sua volta può agire senza la necessità di un ordine della Giustizia. (segue) (Brb)