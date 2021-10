Argentina: ministro Guzman incontra tecnici Fmi, focus su ristrutturazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aspetti tecnici dell'accordo sulla ristrutturazione del credito Stand by da 45 miliardi di dollari sono stati al centro della riunione tenuta a Washington tra il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, e il presidente della Banca centrale (Bcra), Miguel Pesce, con i rappresentanti del Fondo monetario internazionale (Fmi) Julie Kozack e Luis Cubeddu. Lo riferisce una nota di Buenos Aires dove si precisa che nella riunione tenuta presso l'ambasciata argentina "sono stati affrontati gli aspetti tecnici del negoziato su un nuovo programma di assistenza che sostituisca il fallimentare Stand-by firmato dal precedente governo di Mauricio Macri. Alla riunione, prosegue la nota, hanno partecipato anche il direttore presso l'Fmi per il Cono sud, Sergio Chodos, e il vicepresidente del Bcra, Jorge Carrera. Previsto per martedì un incontro tra lo stesso ministro Guzman e la direttrice generale dell'Fmi, Kristalina Georgieva. (segue) (Nys)