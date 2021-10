Brasile: Fiocruz seleziona volontari per testare nuovo farmaco anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto scientifico legato al ministero della Salute del Brasile, Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), ha avviato uno studio per verificare l'efficacia sull'uomo di un farmaco che, secondo i dati preliminari, potrebbe aiuterebbe a prevenire lo sviluppo della malattia nei soggetti venuti a contatto con il virus. Il farmaco, molnupirvir, è sviluppato dall'azienda statunitense Merck Sharp and Dohme (Msd). L'antivirale punta a prevenire la replicazione del coronavirus nell'organismo. "I risultati con questo antivirale precedentemente utilizzato per la gestione dei casi sono stati molto incoraggianti. Quindi, per questo motivo, siamo molto fiduciosi che possa essere usato come profilassi della malattia", ha affermato l'infettivologo coordinatore dello studio, Margareth Dalcomo. (segue) (Brb)