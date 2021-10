Brasile: Fiocruz seleziona volontari per testare nuovo farmaco anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per realizzare lo studio, Fiocruz ha aperto le iscrizioni in modo che i volontari possano candidarsi a testare il nuovo farmaco. La fondazione è responsabile di due dei sette centri di ricerca in Brasile che svolgeranno le ricerche sul farmaco della Msd. Lo scopo dello studio è valutare l'utilizzo del molnupiravir come profilassi post-esposizione da parte di persone che sono state esposte al virus, cioè che vivono con una persona risultata positiva al covid-19 nelle ultime 72 ore e che sono senza sintomi associati alla malattia. Il trattamento consiste nell'uso del farmaco, per via orale, due volte al giorno, per cinque giorni consecutivi. Per candidarsi i volontari dovranno avere almeno 18 anni non essere vaccinati contro la Covid-19 o aver ricevuto una sola dose, convivere con qualcuno che sia risultato positivo alla Covid-19 nelle ultime 72 ore e che abbia almeno un sintomo della malattia come febbre, tosse o perdita del gusto o dell'olfatto. (Brb)