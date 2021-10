Cultura: cerimonia Premio Anima in Campidoglio, ecco vincitori 20ma edizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vincitori del Premio Anima 2021 sono: premio per il cinema a “Cosa sarà” – regia di Francesco Bruni, con Kim Rossi Stuart, Raffaella Lebboroni – vision distribution: per la delicatezza e la sensibilità con cui affronta il tema della malattia e delle fragilità umane, un prezioso inno alla vita e un incoraggiamento alla ripartenza, ancora più significativi in questo particolare momento storico. Il premio è stato ritirato da Raffaella Lebboroni. Premio per la fotografia a Stefano Unterthiner: per la qualità di un lavoro che unisce impegno ambientale ed efficacia della narrazione. Il premio è stato ritirato da Stefano Unterthiner. Premio per il giornalismo a Francesca Mannocchi: per la professionalità, la grazia e la sensibilità che caratterizzano il suo lavoro di inchiesta e di reportage nei contesti più difficili. Il premio è stato ritirato da Francesca Mannocchi. Premio per la letteratura: “L’unica persona nera nella stanza” di Nadeesha Uyangoda - 66thand2nd. Un riconoscimento ad un’opera che fa riflettere con freschezza e ironia su temi di profonda attualità quali identità, migrazioni e nuove generazioni. A ritirare il premio Nadeesha Uyangoda. Premio per il teatro a festival dominio pubblico - la città agli under 25. Un riconoscimento alla qualità di un progetto artistico che mette al centro le generazioni future. A ritirare il premio il direttore artistico Tiziano Panici e Fabio Morgan, direttore generale e co-fondatore di Dominio Pubblico. Premio speciale a Andrea Vianello: per il percorso professionale e personale caratterizzato dalla costante attenzione e dedizione ai temi sociali e dell’etica, pilastri del Premio Anima. Il premio è stato ritirato da Andrea Vianello, direttore di Rai News 24. Per quanto riguarda la menzione speciale, per il cinema, “La legge del terremoto” – regia di Alessandro Preziosi: documentario - distribuzione cinecittà luce. Per la scelta e il coraggio di mantenere alta l’attenzione, sottolineandone gli aspetti umani e sociali, su questi disastrosi fenomeni naturali che hanno segnato e continuano a segnare profondamente la storia del nostro Paese. A ritirare il premio Alessandro Preziosi. (segue) (Rer)