Abruzzo: da Giunta regionale ok a sostegni per Comuni di bacini sciistici connessi ad emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese che si è riunita questa sera a L'Aquila sotto la presidenza di Marco Marsilio ha, tra l'altro, ridefinito l'elenco dei Comuni dei comprensori sciistici abruzzesi per l'applicazione delle misure di sostegno per le imprese e gli operatori economici connesse all'emergenza da Covid-19. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020-2021, infatti, è istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'annualità 2021.(Gru)