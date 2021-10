© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco di Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri parteciperà a un’iniziativa con Sabrina Giuseppetti, candidata Presidente per il centrosinistra per il Municipio XIII. L’iniziativa si terrà a Valle Aurelia, alla Fornace Veschi . Via Baldo degli Ubaldi. (ore 16:30)- Il candidato sindaco di Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri parteciperà a un’iniziativa con il Sindaco di Milano Beppe Sala e la candidata Presidente del centrosinistra per il Municipio II, Francesca Del Bello. L’iniziativa si terrà al Teatro Parioli, Via Giosuè Borsi 20. (ore 18) (segue) (Rer)