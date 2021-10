Usa-Messico: Biden risponde a Lopez Obrador, pronti a collaborare su cause migrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha trasmesso all'omologo messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, l'impegno della Casa Bianca ad affrontare assieme le cause del flusso migratorio verso il nord del Continente. In una lettera inviata la scorsa settimana e resa pubblica oggi, Biden ha detto condividere con Lopez Obrador, la "stessa visione del sistema migratorio e di voler "ampliare la cooperazione", in particolare "aumentando gli investimenti nel sud del Messico e nel nord dell'America centrale". La missiva risponde a quella che il presidente messicano aveva inviato alla Casa Bianca proprio per sollecitare l'impegno a sostenere nel "triangolo nord" (Guatemala, Honduras, El Salvador) i piani sociali già sperimentati in patria per combattere con opportunità di lavoro e di reddito le cause stesse della migrazione. La risposta è stata recapitata dal segretario di Stato Antony Blinken nel corso del Dialogo di alto livello sulla sicurezza, tenuto la scorsa settimana a Città del Messico. (segue) (Nys)