Usa-Messico: Biden risponde a Lopez Obrador, pronti a collaborare su cause migrazione (6)

Il secondo piano, "Sembrando vidas", permette di piantare numerosi alberi da legno e da frutta in zone altrimenti prive di risorse naturali, per promuovere occupazione, commercio locale e interventi a salvaguardia dell'ambiente. Anche in questo caso la paga è di 360 dollari al mese ma la platea si estende a 240mila beneficiari, per un totale di 1,036 milioni di dollari all'anno. In questo caso non sono previsti tempi massimi per l'erogazione dell'assegno, ma viene individuato l'obiettivo di creare sistemi agroforestali, sostenibili e con vegetazione locale. Oltre a pagare i potenziali coltivatori, l'esecutivo messicano ha immaginato interventi per rendere più accessibili le terre, prive di organizzazione agraria, o di aumentarne la produttività per ettaro quadrato. La paga di 360 dollari è misurata sullo stipendio minimo del Guatemala, quello dei tre Paesi in cui tale valore tocca il suo massimo. Una quota, inoltre, che permette di comprare un paniere di base in tutte le nazioni del triangolo nord.