Brasile: Embraer riceve commessa da 1,2 miliardi di dollari dalla NetJets di Warren Buffett

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer ha firmato un accordo del valore di 1,2 miliardi di dollari per la vendita di 100 velivoli del modello Phenom 300E alla compagnia aerea statunitense NetJest, di proprietà di Warren Buffett. Secondo il contratto, Embraer consegnerà i jet entro il secondo trimestre del 2023. I velivoli saranno impegnati sulle tratte di collegamenti tra gli Stati Uniti e l'Europa. Dopo l'ufficializzazione dell'accordo, il presidente e amministratore delegato di Embraer Executive Aviation, Michael Amalfitano, ha dichiarato che "NetJets è una società riconosciuta in tutto il mondo per l'eccellenza delle sue operazioni e per la capacità di fornire un'esperienza utente ottimale, pertanto, la continuazione di questo accordo è una conferma della qualità del nostro prodotto e standard di prestazioni, tecnologia e comfort". Il mercato ha reagito positivamente all'annuncio. Le azioni Embraer sono aumentate di oltre il 6 per cento, scambiate a 26,3 real (4,1 euro). La Embraer ha registrato un utile netto di 212,8 milioni di real (35 milioni di euro) nel secondo trimestre del 2021. Si tratta del primo risultato positivo dopo aver registrato conti in rosso sin dal primo trimestre del 2018. Secondo l'azienda i dati incoraggianti sono da far risalire alla ripresa della domanda di viaggi, e quindi di velivoli, dopo il forte calo legato alla pandemia di Covid-19. Nello stesso periodo dell'anno scorso, Embraer aveva riportato una perdita di 1,1 miliardi real (175 milioni di euro) scontando gli effetti della pandemia del fallimento di un accordo di fusione da 4 miliardi di dollari con la statunitense Boeing.(Brb)