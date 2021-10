Cina: “Wsj”, Xi controlla legami tra istituzioni finanziarie di Stato e settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese, Xi Jinping, si sta adoperando per esercitare uno stretto controllo sui legami che le banche statali cinesi e altri enti finanziari hanno sviluppato con i grandi attori del settore privato, in quella che si presenta come una spinta per frenare le forze capitaliste nell'economia nazionale. Lo scrive il “Wall Street Journal”, ricordando che Xi ha dato il via a questa iniziativa alla fine dello scorso anno con un attacco normativo ai giganti della tecnologia privata. Oggi, spiega il quotidiano Usa citando fonti a conoscenza dei piani del presidente, Xi sta lanciando un'ampia serie di ispezioni sulle istituzioni finanziarie. Annunciati a settembre con pochi dettagli, i controlli si concentrano sul fatto che le banche statali, i fondi di investimento e i regolatori finanziari sono diventati “troppo amichevoli” con le imprese private, specialmente alcune recentemente finite nel mirino di Pechino, come il gigante immobiliare Evergrande, la società di viaggi Didi Global e la società di tecnologia finanziaria Ant Group. La stretta voluta dal leader cinese, condotta dalla principale agenzia anticorruzione e incentrata su 25 istituzioni finanziarie nel cuore dell'economia nazionale, è la più ampia operazione di questo tipo in un settore – quello della finanza – verso il quale Xi si è sempre mostrato sospettoso sin da quando è salito al potere quasi dieci anni fa.(Nys)