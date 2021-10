Argentina: ministro Guzman incontra tecnici Fmi, focus su ristrutturazione debito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo ultimo incontro con il direttore del Fmi, Kristalina Georgieva, Guzman ha proposto un accordo di ristrutturazione che includa diverse eccezioni allo statuto dell'istituto di credito multilaterale analoghe a quelle che considera siano state fatte al momento della concessione del credito al governo di Mauricio Macri. In particolare Buenos Aires punta ad estendere i termini di scadenza della restituzione del prestito oltre il massimo di dieci anni previsto dal programma Extended Fund Facility (Eff) e ad ottenere la cancellazione delle sovrattasse sugli interessi. "Il maggior prestito mai concesso dal Fmi è stato approvato con motivazioni politiche nel 2018 e l'accordo per la sua ristrutturazione dovrà quindi pure essere di tipo politico", è in sintesi la posizione che Buenos Aires cerca di portare avanti. (segue) (Nys)