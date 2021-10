Cile: Pandora Papers, attesa per questa settimana citazione del presidente Pinera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze delle rivelazioni dei Pandora Papers sui presunti illeciti compiuti da Pinera e famiglia si sono allargate anche al piano politico. L'opposizione sta accordando i termini di una mozione di impeachment contro il presidente che dovrebbe essere presentata pure entro questa settimana grazie all'azione congiunta di un ampio spettro di forze: il Partito socialista (Ps), la coalizione Frente Amplio (Fa), il Partito democratico (Dc), il Partito per la democrazia (Ppd) e la Federazione regionalista verde sociale (Frvs). L'obiettivo è che l'eventuale voto contro il capo dello Stato possa tenersi prima del 21 novembre, data in cui il Paese si recherà alle urne per eleggere il nuovo presidente. (segue) (Abu)