Balcani: premier Kurti, accordi tra Paesi a patto di riconoscimento uguaglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha discusso del processo di Berlino e della libera circolazione dei cittadini tra Serbia e Kosovo e del riconoscimento reciproco dei diplomi di laurea, nel corso di un incontro con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, a cui hanno preso parte anche la cancelliera tedesca uscente, Angela Merkel, e il presidente francese Emmanuel Macron. Durante il colloquio avvenuto a Brdo pri Kranju in Slovenia, a margine dei lavori del summit Ue-Balcani occidentali, Kurti ha precisato su Twitter: "Sosteniamo gli accordi in cui tutti e sei i Paesi dei Balcani occidentali siano trattati come uguali e i cittadini siano i beneficiari finali". (Res)