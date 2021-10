Spagna-Kosovo: premier Sanchez "incoraggia" omologo Kurti a trovare accordi con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha "incoraggiato" l'omologo kosovaro, Albin Kurti, a "trovare accordi" tra Pristina e Belgrado che siano "coerenti con il diritto internazionale e soddisfino entrambe le parti". Lo ha affermato a margine del summit Ue-Balcani occidentali di oggi in Slovenia, nel quale il premier iberico ha avuto l'opportunità di "salutare" Kurti. Sanchez ha sottolineato la necessità che la Spagna partecipi a tutti i forum internazionali, aggiungendo che non avrebbe senso abbandonare la riunione con i Balcani a causa della partecipazione del Kosovo, un territorio che si è separato unilateralmente dalla Serbia nel 2008 e che la Spagna non riconosce come Stato. "Si può immaginare che la Spagna si assenti da questo vertice quando gli altri 26 Stati membri sono stati presenti? Dobbiamo partecipare ai dibattiti per dare la nostra opinione", ha concluso il premier. (Seb)