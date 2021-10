Kosovo: Covid, ministero Sanità raccomanda estensione delle misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Kosovo ha raccomandato di prolungare le attuali misure per il contenimento della pandemia di coronavirus. Lo ha fatto durante un incontro con i sindaci, secondo quanto riportato dalla stampa locale. “La valutazione è di continuare con le misure per altre due settimane, in particolare alla luce della ripartenza dell’anno scolastico e della campagna per le elezioni locali del 17 ottobre”, si legge in un comunicato dell’Associazione dei comuni. (Alt)