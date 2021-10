Kosovo: capo missione Unmik a colloquio con premier Kurti su sviluppi dialogo con Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanin è giunto nella capitale serba lo scorso 7 ottobre dove ha avuto un incontro con il capo dello Stato, Aleksandar Vucic. Secondo una nota della presidenza serba, al centro del colloquio è stata l'attuale situazione politica e di sicurezza in Kosovo. Tanin ha ringraziato il presidente serbo per aver trovato il tempo per i contatti telefonici nelle difficili condizioni date dalla pandemia in relazione agli eventi in corso in Kosovo. Vucic ha sottolineato che il dispiegamento dei membri del Rosu (unità speciali armate della polizia kosovara) ai valichi amministrativi di Jarinje e Brnjak rappresenta una nuova misura provocatoria e unilaterale di Pristina dopo il tentativo di formare un esercito. L'introduzione di tasse sulle merci serbe, inoltre, secondo Vucic causa "grande preoccupazione" per il futuro dei serbi in Kosovo. Il presidente ha sottolineato che la Serbia continuerà nei suoi sforzi per preservare la pace e la stabilità, ma la situazione, ha aggiunto, dipende anche dalla parte kosovara, che dovrebbe astenersi "da costanti mosse unilaterali che peggiorano significativamente la situazione in Kosovo". Il presidente serbo ha inoltre sottolineato che i contatti regolari con i rappresentanti dell'Unmik sono importanti per la Serbia. "La presenza dell'Onu, ovvero l'Unmik, così come di altre missioni internazionali in Kosovo, è più che necessaria come garanzia della sicurezza della popolazione serbo", ha affermato Vucic, aggiungendo che la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu è e dovrebbe essere il quadro giuridico per la presenza di forze di sicurezza internazionali in Kosovo. (segue) (Alt)