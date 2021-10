Kosovo: capo missione Unmik a colloquio con premier Kurti su sviluppi dialogo con Belgrado (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanin ha sottolineato che il mandato dell'Unmik e della Kfor (missione Nato in Kosovo) è chiaro e che la portata e il ruolo di queste missioni sono definiti con precisione. Sia l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, sia quelli attuale, Antonio Guterres, secondo Tanin sono stati fermamente impegnati nel portare a termine le missioni assegnate in conformità con tutte le decisioni delle Nazioni Unite. Il presidente serbo ha chiesto al capo dell'Unmik di "usare la propria influenza" e avvertire Pristina che aumentare le tensioni con misure unilaterali e provocatorie mette in pericolo la pace e la stabilità nella regione. Vucic ha espresso preoccupazione per il numero crescente di incidenti e ha ribadito che la Serbia è impegnata a migliorare la cooperazione regionale, senza violare alcuna disposizione dell'Accordo di Bruxelles, della Risoluzione 1244 o dell'Accordo tecnico-militare o Cefta. Gli interlocutori hanno convenuto che la presenza della missione Onu è importante per il mantenimento della stabilità in Kosovo, sia attraverso l'attuazione coerente della Risoluzione 1244, sia attraverso l'impegno ad attuare gli accordi raggiunti nell'ambito del dialogo di Bruxelles. Il capo Unmik ha sottolineato infine la necessità di continuare il dialogo tra Belgrado e Pristina, e di proseguire in tutti gli sforzi nella direzione di una cooperazione regionale costruttiva. (Alt)