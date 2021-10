Afghanistan: sblocco fondi, rispetto diritti e corridoi umanitari al centro G20 voluto dall'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’erogazione degli aiuti umanitari all’Afghanistan, lo sblocco dei fondi detenuti dalla Banca mondiale, garanzie sui corridoi umanitari, il rispetto dei diritti umani e il contrasto dei gruppi terroristici. Saranno questi i temi sul tavolo della riunione straordinaria dei leader del G20 organizzata su iniziativa del presidente del Consiglio dell'Italia, Mario Draghi, in programma per domani in modalità virtuale intorno alle ore 13. Il G20 straordinario sull’Afghanistan vedrà anche la partecipazione di Qatar, Spagna, Paesi Bassi, Onu, Banca mondiale, Fondo monetario internazionale. La riunione di domani avviene a due settimane dal vertice del G20 che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre prossimo e segue gli incontri avvenuti dal 9 al 10 ottobre a Doha tra funzionari degli Stati Uniti e talebani, nel primo colloquio diretto dopo la presa di Kabul il 15 agosto e il completamento del ritiro dei militari Usa e dei Paesi Nato dall’Afghanistan. (segue) (Res)