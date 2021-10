Afghanistan: sblocco fondi, rispetto diritti e corridoi umanitari al centro G20 voluto dall'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, la riunione di domani rappresenta anzitutto un tentativo per gettare le basi di un dialogo con i talebani, lavorando attraverso i Paesi - in particolare Russia, Cina e Qatar - che attualmente hanno maggiori leve sul gruppo islamista al potere in Afghanistan dal 15 agosto. Gli incontri avvenuti a Doha tra funzionari Usa e talebani farebbero parte di un approccio teso a consentire il parziale scongelamento dei fondi, stimati in circa 2,5 miliardi di dollari, detenuti dalla Banca mondiale nell’ambito dell’Afghanistan Reconstruction Trust Fund (Artf) e la fornitura di aiuti umanitari: e questo senza avviare alcuna pratica di riconoscimento del governo talebano di Kabul. Al momento il governo Usa non ha parlato ufficialmente di alcun accordo raggiunto con i talebani, nonostante le dichiarazioni degli studenti coranici sull'intenzione di fornire aiuti umanitari all’Afghanistan da parte di Washington. (segue) (Res)