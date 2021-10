Afghanistan: sblocco fondi, rispetto diritti e corridoi umanitari al centro G20 voluto dall'Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all’erogazione dei fondi congelati, un altro punto chiave che sarà discusso al vertice di domani sarà la garanzia del mantenimento di corridoi umanitari per i cittadini afgani che desiderano lasciare il Paese, tramite il sostegno di Stati confinanti, in particolare il Pakistan. Gli Stati Uniti hanno già avviato colloqui con Islamabad sull'uso di un corridoio aereo per l'Afghanistan. Il rispetto del diritto internazionale umanitario e il rispetto dei diritti di donne, ragazze e minoranze etniche e religiose, sarà uno degli altro dossier sul tavolo. Lo scorso 7 ottobre, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per nominare, per un anno, un relatore speciale per monitorare lo stato dei diritti umani in Afghanistan mentre si evolve. Il Consiglio ha adottato la risoluzione presentata dall'Unione Europea con 28 voti a favore, 14 astensioni e cinque voti contrari. (Res)