G20: Di Maio incontra ministro commercio turco Mehmet Mus

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato a Sorrento, dove domani si terrà la ministeriale G20 per il Commercio, il ministro per il commercio turco, Mehmet Mus. L'incontro, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter della Farnesina, ha permesso di approfondire le solide relazioni commerciali tra Italia e Turchia, il rilancio del dialogo multilaterale in sede di G20 per il successo della XII conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e la sua riforma istituzionale. (Res)