Imprese: Mise, domani dalle 9.30 al via domande per incentivi bando Disegni+

- A partire dalle 9:30 di domani, 12 ottobre, le Piccole e medie imprese (Pmi) potranno presentare domanda per richiedere gli incentivi previsti dal bando Disegni+. La misura sostiene, con risorse pari a 12 milioni di euro, la capacità innovativa e competitiva delle Pmi attraverso la valorizzazione di disegni e modelli. È prevista - si legge sul portale del ministero dello Sviluppo economico (Mise) - la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di 60 mila euro per impresa. (Rin)