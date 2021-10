Cultura: cerimonia Premio Anima in Campidoglio, ecco vincitori 20ma edizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare il contributo apportato da personalità del mondo dell’arte e delle cultura alla crescita etica e sensibilizzare imprese e opinione pubblica sull’importanza della responsabilità sociale e della sostenibilità come fattori strategici di sviluppo del nostro Paese. Questa la principale finalità del Premio Anima, ideato da Anima per il sociale nei valori d’impresa, la non profit promossa da Unindustria e giunto quest’anno alla XX edizione, trasmessa in diretta streaming sul sito di Anima e la cui cerimonia si è svolta questa sera presso la Terrazza Caffarelli in Campidoglio. I vincitori - nelle categorie cinema, fotografia, giornalismo, letteratura, teatro e premio speciale 2021 - sono stati premiati da una Giuria, presieduta da Luigi Abete, e composta da: Giovanni Anversa, Camilla Baresani, Maite Carpio Bulgari, Antonio Calabrò, Angelo Camilli, Innocenzo Cipolletta, Gianluca Comin, Paolo Conti, Silvia De Dominicis, Domenico De Masi, Anselma Dell’Olio, Laura Delli Colli, Isabella Ferretti, Giampaolo Letta, Annamaria Malato, Pepi Marchetti Franchi, Myrta Merlino, Michele Mirabella, Mirella Serri, Carlo Tamburi, Claudia Terracina, Luisa Todini, Marina Valensise. Alla giuria del Premio Anima hanno partecipato di diritto i rappresentanti delle istituzioni locali: Lorenza Fruci, assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale e Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio con delega alle politiche culturali. Cambiamento climatico, parità di diritti, future generazioni: sono i temi cruciali di questa edizione. Tematiche che rimandano a scenari differenti ma che possono essere riunite sotto l’unico tema dell’attenzione alle fragilità: quella dell’ecosistema naturale in cui viviamo, quella della tenuta dei nostri sistemi socio-economici e quella delle promesse rivolte alle future generazioni. (segue) (Rer)