Cultura: cerimonia Premio Anima in Campidoglio, ecco vincitori 20ma edizione (3)

- La presidente di Anima e vicepresidente di Unindustria con delega al centro studi Sabrina Florio dichiara: "Questa edizione del Premio Anima è particolarmente significativa per Anima, perché celebra venti anni di attività e impegno sui temi della sostenibilità, dell’etica e della cultura. E’ un’edizione in cui passato, presente e futuro, dialogheranno per riflettere insieme sul percorso da intraprendere, concretizzando le sfide poste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Next generation Eu. Sfide fondamentali per il rilancio di un’economia più capace di futuro, che sappia conciliare benessere socio-ambientale con i temi dello sviluppo, dell’innovazione e della competitività", conclude Florio. Alla cerimonia, in apertura ha cantato Nicky Nicolai ed è intervenuta Federica Gasbarro, attivista per il clima e delegata italiana per Youth4climate. Ai vincitori è stata consegnata un’opera di Maria Cristina Finucci: un ricamo di tappi di plastica che forma la lettera "H", la prima lettera dell'ormai iconico "Help" delle monumentali installazioni luminose dell’artista; uno straziante grido di aiuto della Natura ormai sopraffatta dall'uomo. La cerimonia si è svolta sotto l’Alto patronato della presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Rai Per il sociale e con il contributo di Unindustria. (Rer)