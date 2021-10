Usa-Messico: Biden risponde a Lopez Obrador, pronti a collaborare su cause migrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ricorda che i due governi pensano a un sistema migratorio che "protegga le rispettive frontiere, aumenti le vie legali di opportunità e protezione negli Stati Uniti, esamini le richieste si asilo in modo giusto ed efficiente, riduca la migrazione irregolare e affronti le cause fondamentale della migrazione". Washington e Città del Messico sono d'accordo sul fatto "che la forma più efficace e sostenibile di dissuadere i possibili migranti che fuggano dalle loro case è affrontare le cause fondamentali: la mancanza di opportunità, la corruzione, la violenza e l'insicurezza", ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca, segnalando di aver chiesto al Congresso lo stanziamento di 861 milioni di dollari extra nel bilancio del 2022, proprio per programmi ispirati a questi principi. (segue) (Nys)