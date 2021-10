Germania: atteggiamento positivo di SpD, Verdi e Fdp dopo colloqui su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È positivo l'atteggiamento di Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) al termine delle consultazioni approfondite a tre che hanno tenuto oggi sulla possibile formazione di una coalizione di governo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i colloqui si sono protratti per dieci ore a porte chiuse e proseguiranno nella giornata di domani, 12 ottobre. Per il 15 ottobre, socialdemocratici, ecologisti e liberaldemocratici intendono trarre una conclusione provvisoria e, “possibilmente”, avviare il confronto per la formazione del prossimo governo federale. Intanto, nella giornata di oggi, i tre partiti hanno discusso delle questioni più controverse. Per il presidente della SpD del Nordreno-Vestfalia, Thomas Kutschaty, ora e il tempo di “mettere i programmi gli uni sugli altri e vedere ciò che si può combinare bene”. In molte aree, ha aggiunto l'esponente socialdemocratico, “posso immaginare che possiamo veramente ottenere un nuovo inizio socio-politico” per la Germania. Intanto, la Fdp ha ribadito le proprie condizioni non negoziabili: nessun aumento delle tasse e nessun allentamento del “freno al debito”, previsto dalla Costituzione tedesca. Allo stesso tempo, i liberaldemocratici rimangono aperti al confronto con la SpD e i Verdi, nonostante le divergenze. (Geb)