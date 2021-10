G20: Di Maio incontro omologo argentino Cafiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato a Sorrento, dove domani si terrà la ministeriale G20 per il Commercio, l'omologo argentino Santiago Cafiero. L'incontro, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter della Farnesina, ha permesso di approfondire le relazioni bilaterali tra Italia e Argentina, la situazione relativa all'accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur (l'area che comprende Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), anche in vista della XII conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e della X conferenza Italia-America latina, in agenda a fine mese a Roma. (Res)