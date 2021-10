Forza nuova: Fiano (Pd), Meloni non devii discorso e voti con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno del Partito democratico vuole sciogliere Fratelli d'Italia, basta deviare il discorso. Il Partito democratico in Parlamento propone di votare tutti insieme una mozione di indirizzo al governo affinché prenda provvedimenti consentiti dalla legge per sciogliere quei movimenti che con violenza e ispirati orgogliosamente al fascismo la democrazia la combattono". Lo dichiara in una nota il deputato democratici, Emanuele Fiano. "Ho visto che Giorgia Meloni ha dichiarato che è contro la violenza di marca fascista. Bene adesso votiamo insieme. Quando volete possiamo votare contro qualsiasi forma di violenza, ma non rispondete Roma per Toma, la violenza di questi giorni è rivendicata da un movimento neofascista, ben noto, guidato da pregiudicati che irridono la legge e la Costituzione. Dobbiamo scioglierli. Se non ora quando?", conclude.(Com)