Imprese: Vicenzo Onorato lascia presidenza Moby, compagnia solida e forte

- Vicenzo Onorato lascia la presidenza di Moby Spa che ha fondato 40 anni fa partendo da una piccola nave e 12 marittimi creando poi la "prima compagnia di traghetti mondiale con 6.000 marittimi tutti italiani", evidenzia lo stesso Onorato nella lettera inviata ai dipendenti della Società ai quali rammenta che prima di diventare armatore ha fatto "il mozzo sulle navi" di suo padre a 13 anni. "Oggi coloro che si chiamano 'armatori', definiscono i lavoratori del mare 'risorse umane', io li chiamo 'i miei marittimi', perché ho vissuto sulla mia pelle i sacrifici che questo lavoro comporta", scrive Onorato che assicura: "Le compagnie di Onorato Armatori sono solide, forti e soprattutto oggi, mentre vi scrivo, liquidissime. Abbiamo, in avanzata fase di costruzione, quelli che saranno i traghetti più grandi che abbiano mai solcato i mari, il primo dei quali sarà varato a fine mese, dove lavoreranno altri 500 marittimi, sono un mio progetto e sono orgoglioso di affidarvele". L'armatore quindi spiega che per le azioni che sta per intraprendere a difesa del lavoro e della Compagnia ritiene che "la scelta migliore sia quella di fare un passo indietro e lasciare la presidenza" certo che chi la persona che lo sostituirà "sarà degna di questo onere e di questo onore insieme ai miei figli". Vicenzo Onorato poi accenna agli "attacchi vigliacchi che si protraggono da oltre due anni, i cui autori finalmente stanno venendo alla luce" e conclude: "Sono e resterò sempre accanto a voi".(Rin)