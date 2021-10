Covid: Banca mondiale, sviluppo globale assiste a “tragico capovolgimento” per pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo economico a livello globale sta assistendo a “un tragico capovolgimento” per effetto della pandemia di Covid-19 in corso. Lo ha detto il presidente della Banca mondiale (Bm), David Malpass, nel corso di una tavola rotonda a Washington dedicata ai media, nell’ambito delle riunioni annuali per il 2021 del Gruppo Bm. Malpass, ex sottosegretario al Tesoro statunitense, ha affermato che alcuni paesi hanno assistito ad un vero e proprio arretramento di diversi anni. La Bm, ha spiegato ancora, stima che l'economia globale crescerà del 5,7 per cento nel 2021 e del 4,4 per cento nel 2022. Ha aggiunto, tuttavia, che l'economia globale "rimane drammaticamente irregolare". "Le prospettive sono difficili per gran parte del mondo in via di sviluppo con tassi di vaccinazione in ritardo, aumento dell'inflazione, sostegno politico limitato, pochi posti di lavoro e carenze che si estendono a cibo, acqua ed elettricità", ha affermato Malpass, secondo il quale il reddito pro capite nelle economie avanzate dovrebbe crescere del 5 per cento, mentre nei paesi a basso reddito solo dello 0,5 per cento. "Stiamo assistendo a quelli che chiamo tragici capovolgimenti nello sviluppo in molte dimensioni. I progressi nella riduzione della povertà estrema sono stati rallentati di anni, per alcuni casi di un decennio", ha aggiunto. "I redditi medi sono diminuiti invece di aumentare. Le donne sono state danneggiate in modo sproporzionato durante la pandemia e si stanno riprendendo meno ora durante la risalita. C'è stata una tragica perdita di capitale umano, compresi i bambini che mancano da un anno o più a scuola", ha concluso il presidente.(Nys)