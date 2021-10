Ambiente: Formez-Mite su progetto Plastic free, riutilizzo e stop abbandono, linee guida per tutela (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad affrontare poi il tema degli "aspetti bio-ecologici" legati al problema delle plastiche in mare è stato Roberto Sandulli (Università degli Studi di Napoli "Parthenope"), secondo il quale "solo lo 0,5 per cento delle plastiche galleggia in superficie, il resto penetra nella colonna d'acqua e si accumula sul fondo. Gli organismi animali possono essere intrappolati in residui plastici, o possono ingerire plastica a tutti i livelli della catena alimentare, generando problemi sia di bio-accumulo sia di bio-magnificazione. Le possibili misure per la riduzione degli input di plastica in mare sono riassunte nella regola delle 5R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Raccogliere e Ricreare. Ovvero: va ridotta la produzione delle plastiche all’origine; gli oggetti di plastica devono essere riutilizzati più volte e non vanno sostituiti con frequenza; vanno poi riciclati, destinandoli ad altro uso; devono essere raccolti nuovamente e destinati infine ad utilizzo sotto altra forma, quali oggetti artistici o di design". (segue) (Rin)