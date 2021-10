Green pass: Questura Roma, segnalato poliziotto ripreso mentre colpisce manifestante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è spontaneamente presentato in Questura il poliziotto ripreso in un video mentre colpisce un manifestante, durante le proteste contro il "green pass" di sabato a Roma. Lo rende noto la Questura di Roma, precisando che "dello stesso agente sono circolate altre immagini mentre si trova tra i manifestanti a piazzale Flaminio lo scorso sabato pomeriggio. Il poliziotto sarà segnalato all’Autorità giudiziaria che ne valuterà l’operato. Nella giornata di ieri è circolato un post sui canali social che riconduceva tali condotte ad un dirigente della Polizia di Stato, il quale è invece risultato del tutto estraneo ai fatti. L’autore del post è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di diffamazione e calunnia".(Rer)