Green pass: Rossomando (Pd), Meloni continua con commedia di equivoci

- "Giorgia Meloni continua a recitare in una commedia degli equivoci. Premesso che Provenzano ha già chiarito il suo pensiero, il tema è se tutte le forze presenti in Parlamento, oltre a condannare gli atti squadristi di chiara matrice di sabato, siano pronte ad assumere coralmente le conseguenti azioni parlamentari. Questo è il punto, il resto è tirare la palla in tribuna". Lo dichiara in una nota la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando. (Com)