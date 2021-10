Stellantis: Di Maulo (Fismic Confsal), chiediamo certezze per tutti i lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terminato il tavolo Stellantis presso il ministero dello Sviluppo economico (Mise) alla presenza del ministro Giorgetti, viceministro Pichetto e ministro Orlando. Stellantis ha espresso la volontà di costruire un futuro liminoso e competitivo per il gruppo e i suoi lavoratori. Garantire la sostenibilità e il miglioramento della performance. Si sta lavorando ai nuovi piani di investimento in Italia. La carenza di microchip ha portato a delle scelte di emergenza. L'obiettivo Stellantis è quello di diventare leader nel mercato globale e per fare questo occorre arrivare prima nelle sfide della tecnologia e della transizione.A partire dal prossimo mese è stato annunciato il consolidamento delle attività Agap Grugliasco e Mirafiori in un solo sito che terminerà il trasferimento dell'assemblaggio entro l'anno. Il piano è l'incremento della produzione 500bev e un miglioramento di efficienza per l'arrivo dei nuovi lanci Maserati che sono stati confermati nelle date previste dal piano. Inoltre è previsto il trasferimento dell'intera gamma 500 dalla Polonia a Mirafiori. Per quanto riguarda Sevel l'azienda ha affermato che il rallentamento produttivo è esclusivamente congenturale dovuto alla carenza dei microchip. Inoltre, non vi è alcuna ulteriore preocuppazione e causa del nascente impianto polacco. (segue) (Com)