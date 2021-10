Stellantis: Di Maulo (Fismic Confsal), chiediamo certezze per tutti i lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maulo, segretario generale Fismic Confsal in una nota dichiara: "Chiediamo garanzie e prospettive future per l'occupazione in Italia. Indispensabile aprire a Torino in tempi brevi tavolo su arroccamento produzioni di Grugliasco a Mirafiori come fatto a Melfi a luglio scorso. Il consolidamento delle attività Agap e Mirafiori in un solo sito non deve avere ripercussioni negative per i lavoratori che tanto hanno dato al gruppo specialmente in questo periodo difficile di pandemia, cambiamento e transizione. Due debolezze non fanno una forza, serve di più: accorpare tutte le produzioni mondo della 500 a Mirafiori. Molto importante che questo tavolo governativo faccia da presidio e accompagni l'azienda in questo periodo di transizione. I lavoratori hanno un alto tasso di demotivazione come riscontrato dal grande numero di richiesta di uscita. Torino deve diventare centrale nel settore automotive e nel gruppo Stellantis a partire dall'ingegneria e R&S, così come nella produzione, sviluppando la nuova piattaforma Maserati". "Al ministro Orlando abbiamo chiesto al tavolo degli ammorizzatori sociali di non tenere conto del contatore dei limiti della cassa integrazione per la causale di carenza di microchip. Al ministro Giorgetti di mantenere gli incentivi e accelerare la costruzione della rete di distribuzione elettrica in autostrada e in città e della distribuzione di idrogeno", conclude. (Com)