Serbia-Kosovo: Vucic, restiamo impegnati nella ricerca di una soluzione di compromesso

- La Serbia resta impegnata nella ricerca di una soluzione di compromesso per la questione del Kosovo. Lo ha detto oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, aprendo i lavori del vertice del Movimento dei Paesi non allineati che si tiene a Belgrado. "Il Movimento dei non allineati è stato e rimane sempre un simbolo di una parte del mondo amante della libertà che è pronta a combattere per la sua indipendenza, autonomia e sovranità. Sono profondamente convinto che occorra continuare a lottare per questi obiettivi, perché è qualcosa per cui bisogna lottare", ha sottolineato Vucic aggiungendo che la Serbia "sa quanto sia difficile" quella lotta. "Di tutte le nostre lotte, la più dolorosa è quella volta a preservare la sovranità e l'integrità territoriale, cioè a risolvere la questione del Kosovo. Combattendo per la sua sovranità e integrità territoriale, la Serbia difende contemporaneamente i principi universali della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, ma anche alcuni dei principi cardine su cui si è fondato il Movimento dei Paesi non allineati", ha affermato Vucic. Il capo dello Stato ha infine dichiarato che la Serbia, "nonostante tutte le sfide", rimane fortemente impegnata a trovare una soluzione di compromesso "che garantisca pace e stabilità durature nella nostra provincia meridionale". (Seb)