Kosovo: premier Kurti a colloquio con rappresentante Onu Tanin

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha incontrato il rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu e direttore della missione Unmik Zahir Tanin, in vista dell'incontro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dedicato al Kosovo in programma venerdì. Come confermato da una nota del governo di Pristina, l'incontro è stato incentrato sulla situazione politica in Kosovo in vista della riunione del Consiglio di sicurezza Onu. "Kurti ha ringraziato Tanin per averlo informato sul rapporto e ha sollevato alcune preoccupazioni riguardo il pluralismo e la democrazia nei comuni a maggioranza serba del Kosovo", si legge nella nota che ricorda come, essendo alla vigilia delle elezioni amministrative, sia importante avere un voto libero e democratico.(Alt)