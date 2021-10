Venezuela: dal 17 al 20 ottobre nuova sessione di dialogo governo-opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regno di Norvegia ha confermato che la prossima sessione di colloqui tra governo e opposizioni del Venezuela si terrà a Città del Messico, dal 17 al 20 ottobre. Un appuntamento preceduto dalle polemiche sorte tra Caracas e Bruxelles, dopo che l'Alto commissario per la politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, ha definito l'invio di una missione di osservatori alle amministrative di novembre, una "garanzia" per le opposizioni. Parole che il governo e il tribunale elettorale (Cne) hanno censurato come "ingerenza", tanto più grave perché interviene in un momento chiave della politica venezuelana, con le parti impegnate a Città del Messico per trovare l'accordo all'uscita dalla crisi. Il presidente del Cne, Pedro Calzadilla, ha chiesto all'Ue di porgere le "scuse" al popolo venezuelano. (segue) (Vec)